В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України вранці 6 січня.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – зазначили українські військові.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тоді сили ППО, серед іншого, збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше шестеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще двоє – в Харкові, 130 людей постраждали.