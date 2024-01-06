Повітряні сили ЗСУ натякнули, що вдарили по аеродрому Саки в Криму

Повітряні сили Збройних сил України, ймовірно, уразили аеродром Саки на території окупованого Росією Криму, йдеться в повідомленні командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука у телеграмі.

Командувач зазначив, що «Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродрому Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму».

«Аеродром Саки! «Все цели сбиты!». На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму», – написав Олещук.

Ймовірно, «успішну операцію» вдалося здійснили завдяки роботі українських льотчиків. Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував їм за роботу.

Ввечері 4 січня в соцмережах повідомляли про звуки вибухів в окупованому Криму, російських Бєлгороді і Новоросійську.

Раніше того ж дня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги. Згодом управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму.

Окупований Росією Крим останнім часом досить регулярно зазнає ударів з боку України. Наприкінці грудня в бухті Феодосії внаслідок одного з ударів був знищений російський десантний великий корабель «Новочеркаськ».