Стратком ЗСУ заявив про ураження командного пункту військ РФ у Криму

Українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму, повідомило в телеграмі управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи вибухи в окупованому Криму, подякував українським пілотам за «бездоганну бойову роботу».

«Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя й Євпаторії 4 січня і ще раз дякую пілотам Повітряних силіа всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу», – заявив Микола Олещук у телеграм-каналі.

При цьому Олещук опублікував скрін посту з Telegram-каналу «Кримський вітер», в якому повідомлялося про удар по командному пункту з’єднання російських військ біля Севастополя.

Раніше сьогодні кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв заявив, що «збито кілька повітряних цілей».

Міноборони РФ у своєму повідомленні заявило про нібито знищення 10 ракет над Кримом. Російське відомство стверджує, що це були українські авіаційні керовані ракети.

Пізніше Развожаєв заявив про одного потерпілого внаслідок падіння уламків.

Про звуки вибухів також повідомляли в Євпаторії.

Окупований Росією Крим останнім часом досить регулярно зазнає ударів з боку України. Наприкінці грудня в бухті Феодосії внаслідок одного з ударів був знищений російський десантний великий корабель «Новочеркаськ».

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».