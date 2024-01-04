«Велика кількість повітряних цілей» – із Севастополя і Євпаторії повідомляють про вибухи

В окупованому Криму ввечері 4 січня оголошена повітряна тривога, кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії повідомляє про звуки вибухів у Севастополі, місцеві пабліки інформують про вибухи в Євпаторії.

За повідомленням очільника окупаційної влади Севастополя Михайла Развожаєва, «військові ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей».

«На (вулиці) Глухова уламок влучив у будинок. Попередньо один постраждалий. Частина уламків від повітряних цілей впала в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе та Федюхіних висот. Рятувальні служби виїхали на місце», – повідомив Развожаєв.

У Севастополі було чути близько 10 вибухів, повідомив кореспондент Крим.Реалії: «Вибухи пролунали близько 17:13–17:15 за місцевим часом (це 16:13–16:15 за Києвом). Перед цим було чути ракетні пуски».

Згодом Міністерство оборони РФ заявило, що близько 17:20 «черговими засобами ППО 10 українських ракет знищені над Кримським півостровом».

Вибухи в Євпаторії окупаційна влада окремо поки що не коментувала.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».