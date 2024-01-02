У Севастополі повідомляють про звуки вибухів. Окупаційна влада каже про збиту ракету

В окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи, повідомив кореспондент «Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода).



За його словами, від вибуху затремтіли шибки у вікнах.



Канал «Крымский ветер» пише, що після двох потужних вибухів над містом піднімаються два стовпи диму.

Також автори телеграм-каналу припускають, що «приліт» міг бути по аеродрому Бельбек поблизу Севастополя, але додають, що ця інформація потребує уточнення.

Водночас підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над акваторією збито ракету. У телеграмі він написав, що жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Редакція оперативно не може перевірити дані про вибухи на окупованій території.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».