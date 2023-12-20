МЗС привітало резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ прокоментувало ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», яку ухвалили 19 грудня.

У відомстві звернули увагу на те, що документ, на відміну від попередніх схожих резолюцій, стосується ситуації з правами людини на всіх окупованих Росією територіях України. МЗС розраховує, що це забезпечить посилену увагу ООН та світу до «всіх злочинів та грубих порушень, які вчиняє російська окупаційна влада проти місцевого населення на цих територіях».

«Вітаємо той факт, що статус тимчасово окупованих РФ територій України, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополь, як невід’ємних частин суверенної території України, залишається принциповою позицією Генеральної Асамблеї», – йдеться в повідомленні.

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Міністерство також підкреслює, що Генасамблея, окрім засудження порушень Росією міжнародного права, також закликає Москву припинити депортацію українських дітей. Резолюція також покладає на Росію відповідальність за наслідки підриву Каховської ГЕС, засуджує захоплення Запорізької атомної електростанції та вказує на неприпустимість атак на цивільну портову інфраструктуру України.

«Чітка позиція країн-членів ООН, які підтримали резолюцію, сприятиме притягненню до відповідальності усіх причетних до вчинення грубих порушень прав людини та воєнних злочинів та запобігатиме повторенню подібних злочинів у майбутньому», – вважаюють у МЗС.

Напередодні Генеральна асамблея ухвалила резолюцію про ситуацію з правами людини на окупованих територіях України, в тому числі в Криму та Севастополі. Документ підтримали 78 держав, 15 проголосували проти, 79 утрималися. Як повідомили в пресслужбі Генасамблеї, текст резолюції засуджує окупацію Росією частини України, в тому числі частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей і підтверджує невизнання анексії цих територій.