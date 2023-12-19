Грузія не приєдналася до продовження санкцій ЄС за «списком Магнітського» 

У Тбілісі пояснили, чому не приєдналися до рішення Європейського Союзу щодо продовження дії так званого європейського «списку Магнітського» – обмежень, які Брюссель запроваджує за звинуваченням у «серйозних порушеннях прав людини».

«Грузія останніми роками дотримувалася наявної практики щодо цього документа, про що поінформовані наші партнери», – заявили у Міністерстві закордонних справ Грузії, цитує проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

У МЗС стверджують, що за останній рік статистика приєднання до заяв ЄС «різко зросла – до 50%».

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, коментуючи тему, сказав, що Грузія «не приєднується до санкцій проти Росії».

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«Цей список санкцій поширюється не лише на Росію. Він поширюється ще на кілька країн. Ви знаєте, що Грузія приєдналася до санкцій, пов’язаних із Північною Кореєю та Придністров’ям. Що стосується санкцій проти Росії: у Грузії є заявлена політика, і ми дотримуємося цієї політики. Ця політика призвела до стабільної ситуації в Грузії, яка забезпечує наш економічний розвиток. Ця політика принесла нам статус кандидата (на вступ до ЄС). Ми не приєднуємося до санкцій проти Росії», - заявив Папуашвілі.

Як раніше писало «Ехо Кавказу», 2020 року Грузія приєдналася до європейського «списку Магнітського», однак у пізніших рішеннях – про продовження санкцій – країна не вказана.

Вірменію та Азербайджан також видалили з країн, які підтримали рішення ЄС про продовження європейського «списку Магнітського». Прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Вірменії Ані Бадалян заявила, що Вірменія не приєднувалася до рішення Брюсселя.

За продовження дії списку санкцій виступили країни-кандидати ЄС – Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова, Боснія та Герцеговина; Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, що входять до Європейської зони вільної торгівлі.

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В рамках цього режиму заборону на в’їзд до ЄС та блокування фінансових активів на території країн Євросоюзу запровадили проти громадян, силових структур та компаній із Росії, Ірану, Китаю, КНДР, Сирії та інших держав. Серед інших у списку санкцій фігурує ряд російських високопосадовців – колишній директор ФСВП Олександр Калашніков, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Росії Ігор Краснов та директор Росгвардії Віктор Золотов.

Першими «акт Магнітського» ухвалили 2012 року Сполучені Штати, назвавши цей закон на честь російського податкового консультанта Сергія Магнітського, який загинув наприкінці 2009 року в московській в’язниці «Матроська тиша».

Грузії, яка отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу, має, згідно з рекомендацією Єврокомісії, «підвищити рівень дотримання зовнішньої та безпекової політики ЄС».