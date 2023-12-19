У Кремлі заявили, що знайдуть спосіб обійти нові санкції ЄС

Росія очікувала останнього, 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти неї, зокрема щодо російських алмазів, і знайде способи їх обійти, заявив 19 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він також сказав, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії свідчить про те, що ресурс сфер, щодо яких можна запроваджувати обмеження, «вичерпується».

«Щодо російських алмазів, то це було прогнозовано, ми до цього готувалися. Не думаю, що немає жодних варіантів обходу цих санкцій. Вони є, і вони будуть реалізовані», – цитує слова Пєскова російське агентство «Інтерфакс».

Рада Європейського союзу схвалила 12-ий пакет обмежувальних заходів проти Росії 18 грудня.

Як передбачалося раніше, до нового санкційного пакету увійшла заборона на імпорт (прямий або непрямий) алмазів із Росії. Це стосується сировини як російського походження (зокрема й тієї, що оброблялася в третіх країнах), так і експортованої з Росії чи тієї, що прямувала транзитом.

Судячи з паперів, які опинилися в розпорядженні Радіо Свобода, змін зазнали переліки підсакнційних осіб.

У чорних списках опинилися ще близько 140 людей і компаній – тривале обговорення пакету їх не скоротило, а розширило, бо спочатку було на 20 пунктів менше.

Серед нових підсанкційних осіб – син Дмитра Медведєва Ілля, а також родичка Володимира Путіна Анна Цивільова – дружина губернатора Кемеровської області. З юридичних осіб – телеканал Російської православної церкви «Спас» та Царгород». Додалися також компанії, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.

Заборона російських алмазів є частиною зусиль «Групи семи», що працює над міжнародною координацією відповідних санкцій. Щоби заборона була дієвою й позбавила Росію цього джерела доходів, йдеться в документі Єврокомісії, «необхідно вжити заходів разом із одночасними діями на інших основних ринках алмазів».