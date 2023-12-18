ЄС закликав звільнити журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву

Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав російську владу негайно звільнити журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву.

«ЄС закликає російську владу негайно звільнити журналістку Алсу Курмашеву, якій загрожує до 15 років позбавлення волі за журналістську діяльність. Російська влада має гарантувати безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їхнє переслідування», – написав Боррель у соцмережі X.

Журналістка татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашева перебуває в СІЗО з кінця жовтня за звинуваченням у порушенні законодавства про так званих іноземних агентів. Слідство вважає, що журналістка мала сама надати документи для включення її до реєстру агентів. Це перша кримінальна справа за цією статтею у Росії, яку порушили проти журналіста. Курмашева провину не визнає.

12 грудня стало відомо, що проти Курмашевої порушили ще одну кримінальну справу – за статтею про фейки про російську армію. Приводом для порушення справи стала книжка «Ні війні. 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну», видана татаро-башкирською службою Радіо Свобода в листопаді 2022 року. До видання включені розповіді жителів Поволжя. Збірка підготовлена на основі інтервʼю, які виходили на сайті Idel.Реалії з березня до серпня 2022 року. За версією слідства, Алсу Курмашева причетна до поширення книги.

Це вже третя кримінальна справа щодо Курмашевої. У жовтні суд у Казані визнав її винною в неповідомленні про друге громадянство і засудив до штрафу 10 тисяч рублів.

Правозахисники закликають російську владу припинити кримінальне переслідування журналістки, а її саму – звільнити. Правозахисний проєкт «Підтримка політвʼязнів. Меморіал» визнав Курмашеву політичною увʼязненою.

У Курмашевої подвійне громадянство – США та Росії. До арешту вона жила в Празі зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня 2023 року журналістка приїхала до Казані за сімейними обставинами.

У червні, перед вильотом додому, журналістку затримали та вилучили обидва її паспорти. Пізніше проти неї порушили кримінальну справу про неповідомлення про друге громадянство і взяли підписку про невиїзд. Винною суд визнав її лише у жовтні. Незабаром Курмашеву заарештували в другій кримінальній справі – про іноземних агентів.

Після взяття Курмашевої під варту виконувач обовʼязків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеффрі Ґедмін заявив, що «глибоко розчарований» рішенням суду: «Ми закликаємо до негайного звільнення Алсу, щоб вона могла воззʼєднатися зі своєю родиною».

Затримання журналістки засудили влада США, уряди Канади, Чехії, Франції, Польщі та Швеції, а також верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, голова Європейського парламенту, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ та Верховний комісар ООН із прав людини. Платформа Ради Європи зі сприяння захисту журналістики та безпеки журналістів опублікувала заклик звільнити Курмашеву.