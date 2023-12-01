Росія: суд у Казані продовжив арешт журналістці Радіо Свобода Курмашевій до 5 лютого 2024 року

Радянський районний суд Казані в Росії 1 грудня задовольнив клопотання слідства та продовжив арешт журналістці Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашевій на два місяці – до 5 лютого 2024 року. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ідель.Реалії».

«Алсу провела 45 днів за ґратами в Росії, і сьогодні її несправедливий, політично мотивований висновок було продовжено. Ми закликаємо російську владу негайно надати Алсу консульський доступ, що є її правом як громадянки США. Алсу має бути звільнена та возз’єднатися зі своєю сім’єю», – заявив виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеффрі Гедмін.

Напередодні правозахисний проєкт «Меморіал» визнав журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву політичною ув’язненою.

Алсу Курмашева, досвідчена журналістка, яка близько 25 років працювала на Татаро-башкирській службі Радіо Свобода, в середині травня поїхала до Росії в сімейних справах. Її тимчасово затримали під час очікування зворотного рейсу 2 червня в аеропорту Казані, де у неї вилучили паспорти і телефон. Після п’яти місяців очікування на рішення у справі Курмашеву оштрафували на 10 000 рублів (103 долари) за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт у російських органах влади.

Читайте також: «Меморіал» вніс арештовану в РФ журналістку Радіо Свобода Курмашеву до списку політв’язнів

Курмашева очікувала на повернення паспортів, коли її знову затримали 18 жовтня і цього разу звинуватили в тому, що вона не зареєструвалася як «іноземний агент» – юридичне визначення, яке Росія використовує з 2012 року для покарання критиків урядової політики. Їй загрожує покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Затримання Росією Курмашевої, другої представниці американських ЗМІ, яких Москва заарештувала цього року, викликало хвилю критики з боку правозахисних груп і політиків, які заявили, що цей крок свідчить про новий рівень цензури воєнного часу.

Росію звинувачують у затриманні американців для використання їх в обміні на росіян, ув’язнених у Сполучених Штатах. Журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований за звинуваченням у шпигунстві – що він і газета рішуче заперечують – у березні.