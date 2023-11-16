Росія: в казанського журналіста пройшли обшуки, пов’язані зі справою журналістки Радіо Свобода

Поліція російської Республіки Татарстан провела обшуки вдома і в офісі незалежного журналіста Іскандера Сіраджі у зв’язку з розслідуванням, розпочатим проти кореспондентки Радіо Свобода Алсу Курмашевої, яка перебуває в слідчому ізоляторі в столиці Татарстану Казані з 18 жовтня.

У відеозаяві в Instagram Сіраджі сказав, що поліція повідомила йому, що його підозрюють у причетності до «злочину», в якому підозрюють Курмашеву.

«Нібито журналістка Радіо Вільна Європа Алсу Курмашева збирала інформацію, яка становить державну таємницю. Мовляв, Курмашева цікавилася у якогось професора, скільки людей забрали з їхнього інституту під час мобілізації. І це начебто великий злочин. Нібито я якось із цим злочином пов’язаний», – розповів Сіраджі.

За словами журналіста, з обшуком до нього додому прийшли о пів на шосту ранку. У нього, його дружини Ельміри Сіраджі, а також у його офісі забрали техніку, в тому числі відеокамеру без флеш-карти і комп’ютери його дітей.

Сіраджі ніколи не співпрацював із проєктами Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Курмашева, досвідчена журналістка, яка близько 25 років працювала на Татаро-башкирській службі Радіо Свобода, в середині травня поїхала до Росії в сімейних справах.

Її тимчасово затримали під час очікування зворотного рейсу 2 червня в аеропорту Казані, де у неї вилучили паспорти і телефон.

Після п’яти місяців очікування на рішення у справі Курмашеву оштрафували на 10 000 рублів (103 долари) за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт у російських органах влади.

Курмашева очікувала на повернення паспортів, коли її знову затримали 18 жовтня і цього разу звинуватили в тому, що вона не зареєструвалася як «іноземний агент» – юридичне визначення, яке Росія використовує з 2012 року для покарання критиків урядової політики. Їй загрожує покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

З моменту арешту Курмашева, яка також має російське громадянство, не спілкувалася з родиною.

Затримання Росією Курмашевої, другої представниці американських ЗМІ, яких Москва заарештувала цього року, викликало хвилю критики з боку правозахисних груп і політиків, які заявили, що цей крок свідчить про новий рівень цензури воєнного часу.

Росію звинувачують у затриманні американців для використання їх в обміні на росіян, ув’язнених у Сполучених Штатах. Журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований за звинуваченням у шпигунстві – що він і газета рішуче заперечують – у березні.

Виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін заявив, що глибоко розчарований рішенням суду РФ про арешт журналістки. «Ми закликаємо негайно звільнити Алсу, щоб вона могла повернутися до своєї родини», – наголосив він.

Комітет із захисту журналістів (CPJ) і «Репортери без кордонів» зажадали негайного звільнення Курмашевої. Вимогу звільнити журналістку також висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.

Затримання та арешт журналістки прокоментували і засудили представники американської влади, Євросоюз. Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер на пресконференції сказав, коментуючи справу, що для Вашингтона «немає важливішого пріоритету, ніж безпека громадян США за межами країни».