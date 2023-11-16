Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія: в казанського журналіста пройшли обшуки, пов’язані зі справою журналістки Радіо Свобода

За словами журналіста, з обшуком до нього додому прийшли о пів на шосту ранку
За словами журналіста, з обшуком до нього додому прийшли о пів на шосту ранку

Поліція російської Республіки Татарстан провела обшуки вдома і в офісі незалежного журналіста Іскандера Сіраджі у зв’язку з розслідуванням, розпочатим проти кореспондентки Радіо Свобода Алсу Курмашевої, яка перебуває в слідчому ізоляторі в столиці Татарстану Казані з 18 жовтня.

У відеозаяві в Instagram Сіраджі сказав, що поліція повідомила йому, що його підозрюють у причетності до «злочину», в якому підозрюють Курмашеву.

«Нібито журналістка Радіо Вільна Європа Алсу Курмашева збирала інформацію, яка становить державну таємницю. Мовляв, Курмашева цікавилася у якогось професора, скільки людей забрали з їхнього інституту під час мобілізації. І це начебто великий злочин. Нібито я якось із цим злочином пов’язаний», – розповів Сіраджі.

За словами журналіста, з обшуком до нього додому прийшли о пів на шосту ранку. У нього, його дружини Ельміри Сіраджі, а також у його офісі забрали техніку, в тому числі відеокамеру без флеш-карти і комп’ютери його дітей.

Сіраджі ніколи не співпрацював із проєктами Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Курмашева, досвідчена журналістка, яка близько 25 років працювала на Татаро-башкирській службі Радіо Свобода, в середині травня поїхала до Росії в сімейних справах.

Її тимчасово затримали під час очікування зворотного рейсу 2 червня в аеропорту Казані, де у неї вилучили паспорти і телефон.

Після п’яти місяців очікування на рішення у справі Курмашеву оштрафували на 10 000 рублів (103 долари) за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт у російських органах влади.

Російський суд продовжив термін тримання під вартою журналістки регіональної служби Радіо Свобода (відео)
Embed
Російський суд продовжив термін тримання під вартою журналістки регіональної служби Радіо Свобода (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:33 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Курмашева очікувала на повернення паспортів, коли її знову затримали 18 жовтня і цього разу звинуватили в тому, що вона не зареєструвалася як «іноземний агент» – юридичне визначення, яке Росія використовує з 2012 року для покарання критиків урядової політики. Їй загрожує покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

З моменту арешту Курмашева, яка також має російське громадянство, не спілкувалася з родиною.

Затримання Росією Курмашевої, другої представниці американських ЗМІ, яких Москва заарештувала цього року, викликало хвилю критики з боку правозахисних груп і політиків, які заявили, що цей крок свідчить про новий рівень цензури воєнного часу.

Росію звинувачують у затриманні американців для використання їх в обміні на росіян, ув’язнених у Сполучених Штатах. Журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований за звинуваченням у шпигунстві – що він і газета рішуче заперечують – у березні.

Виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін заявив, що глибоко розчарований рішенням суду РФ про арешт журналістки. «Ми закликаємо негайно звільнити Алсу, щоб вона могла повернутися до своєї родини», – наголосив він.

Комітет із захисту журналістів (CPJ) і «Репортери без кордонів» зажадали негайного звільнення Курмашевої. Вимогу звільнити журналістку також висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.

Затримання та арешт журналістки прокоментували і засудили представники американської влади, Євросоюз. Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер на пресконференції сказав, коментуючи справу, що для Вашингтона «немає важливішого пріоритету, ніж безпека громадян США за межами країни».

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG