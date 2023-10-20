Суд у Казані продовжив термін затримання журналістки регіональної служби Радіо Свобода

Суд у Казані, столиці Республіки Татарстан, продовжив до 23 жовтня термін затримання журналістки Татаро-башкирської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Алсу Курмашевої, передає проєкт «Idel.Реалии».

Повідомляється, що слідство вимагало взяти її під варту на півтора місяці. Засідання суду було закритим для преси.

Алсу Курмашеву затримали 18 жовтня в Казані. У РФ її звинувачують у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Міністерство юстиції Росії не включало журналістку до реєстру «іноземних агентів».

«Ми стурбовані рішенням про продовження затримання Алсу. Журналістика – це не злочин. Алсу треба негайно повернути до її родини», – заявив виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін

Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі зі своїм чоловіком та двома дітьми. До Росії вона прилетіла 20 травня через невідкладні сімейні справи. Її тимчасово затримали ще 2 червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії. Тоді в неї вилучили американський і російський паспорти, і вона не змогла залишити Росію.

Спочатку її оштрафували за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт в органах влади РФ. 18 жовтня журналістці оголосили нове обвинувачення.

Курмашева багато років пише про проблеми національних меншин у Татарстані та Башкортостані, про громадянські ініціативи із захисту і збереження татарської мови та татарської культури.

Раніше Комітет із захисту журналістів (CPJ) та «Репортери без кордонів» зажадали негайного звільнення Курмашевої. Вимогу звільнити журналістку також висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.