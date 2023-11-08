Чоловік затриманої в Росії журналістки Радіо Свобода назвав дружину «політув’язненою»

Чоловік затриманої в Росії журналістки Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашевої заявив, що його дружина є «політичною ув’язненою», і закликав Сполучені Штати Америки класифікувати її як «неправомірно затриману» в той час, як вона залишається за ґратами в РФ за звинуваченням у нереєстрації так званим «іноземним агентом».

У своєму першому публічному коментарі після того, як 18 жовтня російські силовики взяли Курмашеву під варту, Павло Буторін, який, як і його дружина, має громадянство США і працює в офісі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Празі, сказав, що російська влада ще не надала консульського доступу для його дружини в порушення її прав.

«Ми вже дуже вдячні за підтримку, яку ми отримуємо, але нам потрібно, щоб Алсу була визнана незаконно затриманою особою. Це дуже важливе визначення, яке виходить від уряду Сполучених Штатів і від Державного департаменту, і ми впевнені, що це визначення пришвидшить її звільнення», – сказав Буторін, голова телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

«Немає нічого, чого ми хочемо більше, ніж повернення Алсу. Вона потрібна моїм дітям, мені потрібна моя дружина», – додав він.

Курмашева, досвідчена журналістка, яка близько 25 років працювала на Татаро-башкирській службі Радіо Свобода, в середині травня поїхала до Росії в сімейних справах.

Її тимчасово затримали під час очікування зворотного рейсу 2 червня в аеропорту Казані, де у неї вилучили паспорти і телефон.

Після п’яти місяців очікування на рішення у справі, яку Буторін назвав «безглуздою», Курмашеву оштрафували на 10 000 рублів (103 долари) за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт у російських органах влади.

Курмашева очікувала на повернення паспортів, коли її знову затримали 18 жовтня і цього разу звинуватили в тому, що вона не зареєструвалася як «іноземний агент» – юридичне визначення, яке Росія використовує з 2012 року для покарання критиків урядової політики. Їй загрожує покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

З моменту арешту Курмашева, яка також має російське громадянство, не спілкувалася з родиною.

«Це те, що Міністерство закордонних справ Росії робило з багатьма нашими колегами тут, на Радіо Свобода, але ніколи не було очікування, що окремі особи мають повідомляти самі про себе», – сказав Буторін.

«Тож вони ухвалюють закони на ходу, ви знаєте, і я навіть не думаю, що існує механізм, щоб повідомити про себе як про «іноземного агента». Тому для мене ці звинувачення абсурдні», – додав він.

Затримання Росією Курмашевої, другої представниці американських ЗМІ, яких Москва заарештувала цього року, викликало хвилю критики з боку правозахисних груп і політиків, які заявили, що цей крок свідчить про новий рівень цензури воєнного часу.

Росію звинувачують у затриманні американців для використання їх в обміні на росіян, ув’язнених у Сполучених Штатах. Журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований за звинуваченням у шпигунстві – що він і газета рішуче заперечують – у березні.

Виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін заявив, що глибоко розчарований рішенням суду РФ про арешт журналістки. «Ми закликаємо негайно звільнити Алсу, щоб вона могла повернутися до своєї родини», – наголосив він.

Комітет із захисту журналістів (CPJ) і «Репортери без кордонів» зажадали негайного звільнення Курмашевої. Вимогу звільнити журналістку також висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.

Затримання та арешт журналістки прокоментували та засудили представники американської влади, Євросоюз. Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер на пресконференції сказав, коментуючи справу, що для Вашингтона «немає важливішого пріоритету, ніж безпека громадян США за межами країни».

Мін’юст Росії вніс у список «іноземних агентів» понад 30 співробітників Радіо Свобода.

Радіо Свобода каже, що закон є політичною цензурою, яка має на меті перешкодити журналістам виконувати професійні обов’язки, і оскаржує дії влади в російських судах і в Європейському суді з прав людини.

У березні московський суд оголосив про банкрутство діяльності Радіо Свобода в Росії після того, як компанія відмовилася платити численні штрафи на загальну суму понад 1 мільярд рублів (14 мільйонів доларів) за недотримання закону.