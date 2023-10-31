Верховний суд Татарстану залишив під вартою заарештовану в РФ журналістку Радіо Свобода

Верховний суд російського регіону Татарстан залишив під арештом до 5 грудня журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву. 23 жовтня рішення відправити її під варту ухвалив за клопотанням слідства Радянський районний суд Казані.

Адвокат просив суд призначити запобіжний захід, не пов’язаний із позбавленням волі. Засідання 31 жовтня відбулося в закритому для преси режимі, Алсу Курмашева брала участь у ньому через відеозв’язок зі слідчого ізолятора, передає проєкт Радіо Свобода Ідель.Реалії.

Алсу Курмашеву затримали 18 жовтня в Казані. Того ж дня її відправили до ізолятора тимчасового тримання, де вона перебувала до цього часу.

У РФ її звинувачують у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Міністерство юстиції Росії не включало журналістку до реєстру «іноземних агентів».

У Росії це перша кримінальна справа за статтею 330.1 Кримінального кодексу, яку порушили проти журналіста. Курмашева провини не визнає.

Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі зі своїм чоловіком та двома дітьми. До Росії вона прилетіла 20 травня через невідкладні сімейні справи. Її тимчасово затримали ще 2 червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії. Тоді в неї вилучили американський і російський паспорти, і вона не змогла залишити Росію.

Спочатку її оштрафували за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт в органах влади РФ. 18 жовтня журналістці оголосили нове обвинувачення.

Курмашева багато років пише про проблеми національних меншин у Татарстані та Башкортостані, про громадянські ініціативи із захисту і збереження татарської мови і культури.

Раніше Комітет із захисту журналістів (CPJ) та «Репортери без кордонів» зажадали негайного звільнення Курмашевої. Вимогу звільнити журналістку також висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.

Затримання та арешт журналістки прокоментували та засудили представники американської влади, Євросоюз. Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер на пресконференції сказав, коментуючи справу, що для Вашингтона «немає важливішого пріоритету, ніж безпека громадян США за межами країни».

Виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін заявив, що глибоко розчарований рішенням суду про арешт журналістки. «Ми закликаємо негайно звільнити Алсу, щоб вона могла повернутися до своєї родини», – наголосив він.