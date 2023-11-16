Суд у Казахстані оштрафував представництво Радіо Свобода у справі за новою статтею про «фейки»

Суд в Алмати призначив представництву казахської служби Радіо Свобода (Радіо Азаттик) штраф у 103 500 тенге (близько 220 доларів) за «розміщення неправдивої інформації». Представництво покарали за новою адміністративною статтею, яку називають аналогом російської статті про «фейки». Радіо Азаттик, ймовірно, стало першим казахським ЗМІ, до якого застосували цю статтю, уточнили у редакції.

Приводом для справи щодо Радіо Азаттик стала заява жителя Шимкента Алішера Турабаєва, який вважав недостовірною інформацією визначення «очолювана Росією» стосовно Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ, провідною силою в якому є Росія) в новині про переведення активіста, який пережив тортури в колонії Атбасара, в ізолятор у місті Кокшетау. За його версією, наведена Радіо Азаттик інформація не відповідає дійсності, оскільки за статутом головним органом ОДКБ є Рада колективної безпеки, а не якась держава, що входить до об’єднання.

Перше судове засідання відбулося 12 жовтня, всього в рамках цієї справи відбулися три засідання, які проходили онлайн. Суд відхилив клопотання адвоката Радіо Азаттик Жангази Кунсеркіна про призначення лінгвістичної експертизи і про припинення провадження у справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Адвокат стверджує, що фраза в новині, яка стала приводом для судового розгляду, не порушує закон. Він також зазначив, що позивач не зміг відповісти на питання, чи порушує розміщена у статті інформація законні права ОДКБ, а також його, як громадянина Казахстану, законні інтереси.

Постанова поки не набула законної сили і може бути оскаржена.

Нова стаття про адміністративну відповідальність за поширення недостовірної інформації, яку в Кодекс про адміністративні правопорушення вніс президент країни Касим-Жомарт Токаєв, набула чинності у вересні цього року. Крім покарання за «фейки» для ЗМІ, вона передбачає штрафи 69 тисяч тенге (155 доларів) для фізичних осіб – блогерів і 138 тисяч тенге (311 доларів) для інфлюенсерів-підприємців.

Казахстанські правозахисники зазначали, що після запровадження нової статті кожен блогер може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за поширення неправдивої інформації. Причому не обов’язково, щоби з його боку це було зроблено навмисне.

У свою чергу, експерти в галузі права стверджували, що нова норма виявилася надмірною у правовому сенсі, оскільки відповідальність за поширення неправдивої інформації прописана у Цивільному, Адміністративному і Кримінальному кодексах Казахстану.