Росія: набрав чинності вирок у першій справі щодо журналістки Алсу Курмашевої

У Росії Радянський районний суд Казані визнав законним вирок у першій справі стосовно журналістки Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашевої – йдеться про справу щодо повідомлення про друге громадянство. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ідель.Реалії».



Раніше суддя оштрафував її у цій справі на 10 тисяч російських рублів.



Адвокат журналістки оскаржив вирок, стверджуючи, що на неї не поширюються вимоги про подання повідомлення, оскільки вона з 1998 року постійно проживає за межами Росії. Суд не погодився з цими доводами, вирок набув чинності.



Курмашева зараз перебуває в СІЗО в іншій кримінальній справі, пов’язаній із законом про так званих іноземних агентів. Днями російський суд продовжив її арешт на два місяці – до 5 лютого 2024 року.

Алсу Курмашева, досвідчена журналістка, яка близько 25 років працювала на Татаро-башкирській службі Радіо Свобода, в середині травня поїхала до Росії в сімейних справах. Її тимчасово затримали під час очікування зворотного рейсу 2 червня в аеропорту Казані, де у неї вилучили паспорти і телефон. Після п’яти місяців очікування на рішення у справі Курмашеву оштрафували на 10 000 рублів (103 долари) за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт у російських органах влади.

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Курмашева очікувала на повернення паспортів, коли її знову затримали 18 жовтня і цього разу звинуватили в тому, що вона не зареєструвалася як «іноземний агент» – юридичне визначення, яке Росія використовує з 2012 року для покарання критиків урядової політики. Їй загрожує покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Затримання Росією Курмашевої, другої представниці американських ЗМІ, яких Москва заарештувала цього року, викликало хвилю критики з боку правозахисних груп і політиків, які заявили, що цей крок свідчить про новий рівень цензури воєнного часу.

Росію звинувачують у затриманні американців для використання їх в обміні на росіян, ув’язнених у Сполучених Штатах. Журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований за звинуваченням у шпигунстві – що він і газета рішуче заперечують – у березні.