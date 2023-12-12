Верховний суд Татарстану залишив під вартою журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву

Верховний суд російського регіону Татарстан 12 грудня, залишив журналістку татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву у СІЗО.

Засідання відбулося по відеозвʼязку. Адвокат журналістки вимагав замінити арешт на запобіжний захід, не повʼязаний із позбавленням волі. Суд у цьому відмовив і залишив рішення суду першої інстанції без змін. Курмашева залишиться під вартою до 4 лютого.

У СІЗО Курмашева перебуває з кінця жовтня за звинуваченням у порушенні законодавства про так званих іноземних агентів. Слідство вважає, що журналістка мала сама надати документи для включення її до реєстру іноагентів. Це перша кримінальна справа за цією статтею в Росії, яку порушили проти журналіста. Курмашева провину не визнає.

Правозахисники закликають російську владу припинити кримінальне переслідування журналістки, а її саму – звільнити. Правозахисний проєкт «Підтримка політвʼязнів. Меморіал» визнав Курмашеву політичною увʼязненою.

Курмашева подвійне громадянство – США та Росії. До арешту вона проживала в Празі зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня журналістка приїхала до Казані за сімейними обставинами.

Після взяття Курмашевої під варту виконувач обовʼязків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеффрі Ґедмін заявив, що «глибоко розчарований» рішенням суду. «Ми закликаємо до негайного звільнення Алсу, щоб вона могла воззʼєднатися зі своєю родиною», – наголосив Ґедмін.

Затримання журналістки засудили влада США, уряди Канади, Чехії, Франції, Польщі та Швеції, а також верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, голова Європейського парламенту, Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ та верховний комісар ООН із прав людини. Платформа Ради Європи щодо сприяння захисту журналістики та безпеки журналістів опублікувала заклик звільнити Курмашеву.

Правозахисна організація «Репортери без кордонів», «Коаліція жінок у журналістиці», Національний пресклуб, Комітет захисту журналістів та ще 10 організацій звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена із закликом «прискорити процес і негайно оголосити» журналістку Курмашеву «неправомірно затриманою». Визнання американського громадянина неправомірно затриманим означає, що влада США офіційно вимагатиме його звільнення від влади відповідної іноземної держави.