Росія: проти журналістки Курмашевої порушили нову кримінальну справу – про «фейки» щодо армії РФ

Проти журналістки татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашевої в Росії порушили ще одну кримінальну справу – за статтею про «фейки» про російську армію. Про це пише проєкт Радіо Свобода Ідель.Реалії з посиланням на видання «База» та продержавне інформагентство «Татар-інформ».

Приводом для порушення справи стала книжка «Ні війні. 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну», видана татаро-башкирською службою Радіо Свобода в листопаді 2022 року. До видання включені розповіді жителів російського регіону Поволжя. Збірка підготовлена на основі інтервʼю, які виходили на сайті Ідель.Реалії з березня до серпня 2022 року.

За версією слідства, Алсу Курмашева причетна до поширення книги.

«Ми рішуче засуджуємо рішення російської влади висунути додаткові звинувачення проти Алсу», – заявив виконуювач обовʼязків президента та член правління Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеффрі Ґедмін. «Журналістика – це не злочин. Настав час покласти край цьому жорстокому переслідуванню. Алсу вже 56 днів перебуває під несправедливим арештом і розлучена зі своєю родиною», – додав Ґедмін.

Це вже третя кримінальна справа стосовно журналістки. У жовтні суд у Казані визнав її винною в неповідомленні про друге громадянство і засудив до штрафу 10 тисяч рублів. Наразі Курмашева перебуває в СІЗО в іншій кримінальній справі – про порушення закону про «іноземних агентів».

Раніше 12 грудня Верховний суд Татарстану залишив її у СІЗО. Адвокат журналістки вимагав замінити арешт на запобіжний захід, не повʼязаний з позбавленням волі. Суд у цьому відмовив і залишив рішення суду першої інстанції без змін. Курмашева залишиться під вартою до 4 лютого.