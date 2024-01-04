Росія планує видавати своє громадянство жителям Криму, які народилися на півострові до анексії

Російська Федерація почне видавати громадянство українцям, які народилися та постійно проживали в Криму до анексії 2014 року. Про це йдеться в указі, який підписав російський президент Володимир Путін, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Ймовірно, йдеться про тих кримчан, які не стали звертатися по паспорт РФ після захоплення півострова. Замість паспорта окупаційна російська влада їм видавала посвідку на проживання іноземного громадянина.

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16 березня 2014 року на території Криму та міста Севастополь пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу. Ані Україна, ані Європейський союз, ані США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Американський інститут вивчення війни (ISW) у жовтні звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.