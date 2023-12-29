Окупаційна влада Криму заявила, що націоналізувала 2600 обʼєктів рухомого та нерухомого майна громадян України

Окупаційна влада Криму націоналізувала понад 2600 обʼєктів рухомого та нерухомого майна, що належали 192 українським фізичним та юридичним особам, повідомив голова російського парламенту Криму Володимир Константинов.

За його словами, на торгах продано 24 націоналізовані об'єкти. «До нашого бюджету стали надходити серйозні гроші за результатами цієї діяльності. Ці кошти ми витратимо на благо нашого Криму, підтримку наших військовослужбовців та їхніх сімей», – заявив чиновник.

Фактична влада окупованого Криму ухвалила рішення про націоналізацію близько 700 активів українських фізичних осіб у лютому 2023 року. Серед власників націоналізованого майна – українські бізнесмени та політики Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергій Тарута та інші.

У жовтні в Криму з аукціону продали націоналізовану квартиру подружжя Зеленських у селищі Лівадія. Покупець заплатив за неї 44,3 мільйона рублів (476 тисяч доларів).