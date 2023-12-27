Крим.Реалії: після удару по порту Феодосії Росія направляє колону зерновозів до Керчі

Велику колону вантажівок-зерновозів зафіксували на феодосійській об’їзній дорозі після атаки на порт Феодосії – про повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії 27 грудня. Колона вантажівок сформована за напрямком у окуповану Керч.

Через морський порт Феодосії Росія відвантажувала партії зерна, зокрема, балкери під іноземними прапорами. За повідомленнями журналістів-розслідувачів, через порт Феодосії Росія експортувала зерно з окупованих українських територій.

Російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих територій до анексованого Кримського півострова.

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Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно. Однак пізніше Аксьонов заявив, що у кримських портах не завантажують зерно для прямих поставок за кордон.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму. Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його.

Згодом Міністерство оборони Росії підтвердило, що в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».