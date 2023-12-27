Росія вивела в Чорне море ще один бойовий корабель – Сили оборони півдня

Росія вивела в Чорне море п’ять бойових кораблів, ракетоносіїв серед них немає, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«Ворог вивів у Чорне море 5 бойових кораблів. Ракетоносії залишаються в пунктах базування», – йдеться у повідомленні.

Вранці 27 грудня повідомлялось про чотири російські військові кораблі у Чорному морі, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них не було.

Напередодні після удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, внаслідок якого, за даними української сторони, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», російських кораблів на чергуванні в Чорному й Азовському морях не було.

Після цього удару міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.