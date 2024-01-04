У Міноборони Росії прокоментували вибухи в окупованому Криму

Міністерство оборони Росії підтвердило удар із застосуванням авіаційних керованих ракет по об’єктах в окупованому Криму. Заява пролунала після того, як у Севастополі після оголошеної тривоги, за даними кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, було чути близько десяти вибухів.

У Міноборони РФ заявили, що нібито сили ППО збили «десять українських ракет». Підтвердити цю інформацію з незалежних джерел редакція не може. Українська сторона ці дані не коментувала.

Крім Севастополя, про звуки вибухів вдень 4 січня повідомляли і в інших районах окупованого Криму, зокрема в Євпаторії.

Призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «уламок» влучив у житловий будинок, постраждала одна людина.

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників стверджує, що одна з ракет «влучила у військову частину» в Юхариній балці в Севастополі, і публікує відео з димом. Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Окупований Росією Крим останнім часом досить регулярно зазнає ударів з боку України. Наприкінці грудня в бухті Феодосії внаслідок одного з ударів був знищений російський десантний великий корабель «Новочеркаськ».

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».