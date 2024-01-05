«Не лише командний пункт»: Гуменюк розповіла про результати атаки ЗСУ на Севастополь

Внаслідок атаки Збройних сил України на військові об’єкти в окупованому Криму 4 січня, «був уражений не тільки командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту загарбників», зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Суспільне Спротив».

«Не тільки один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулась за минулу добу (4 січня – ред.), в тому числі й нанесено серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові», – розповіла Гуменюк.

За її словами, «це вже не перше ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту».

«Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати та розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях», – зазначила речниця.

Також Гуменюк розповіла, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для «шахедів». Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то «декілька потужних попередніх атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави».

«Саме у тому напрямку і працювали Сили оборони, щоб не почувався ворог так безпечно на цих територіях і пам’ятав завжди, що Крим – це України й ми за неї боремось», – наголосила вона.

Речниця також вважає, що вибухи поблизу Кримського мосту – «це більше димова завіса, «намагання захистити цей зайвий конфігуративний об’єкт».

«Але все ж таки, сама занепокоєність і побоювання за його долю небезпідставні – наша бойова робота триває, об’єктів там ще багато над якими нам варто попрацювати. І про кожен потужний результат, якщо він буде гідний оголошення, ми будемо обов’язково сповіщати», – зазначила Гуменюк.

Раніше, 4 січня, Міністерство оборони Росії заявило про нібито «знищення та перехоплення» 37 українських безпілотників.

Як стверджувала російська сторона, 36 БПЛА нібито збили над окупованим Кримом, ще один над територією Краснодарського краю.



Також російські медіа з посиланням на Міноборони РФ писали про нібито збиття над Бєлгородською областю 10 українських ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха». Місцева влада повідомила про поранення двох людей.

Перевірити дані про збиття безпілотників чи наслідки атаки з незалежних джерел наразі неможливо.

Ввечері 4 січня в соцмережах повідомляли про звуки вибухів в окупованому Криму, російських Бєлгороді і Новоросійську.

Раніше 4 січня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв заявив, що «збито кілька повітряних цілей», а Міноборони РФ у своєму повідомленні заявило про нібито знищення 10 ракет над Кримом.

Згодом управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.