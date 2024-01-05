«Активні бої за Авдіївку»: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті

Минулого тижня наземні бої в Україні, як і раніше, характеризувались або «статичною лінією фронту», або «дуже поступовим локальним просуванням російських військ на ключових ділянках», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як наголошується у зведенні, на півночі, в районі Куп’янська, «західна група військ Росії продовжує проводити великомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію».

Крім того, за даними британських розвідників, на півночі Донецької області «Україна зберегла стабільну лінію фронту перед невеликими російськими атаками в районі Бахмута».

За даними британської розвідки, наразі тривають «активні бої» за Авдіївку, тоді як російські війська «закріпили успіхи, досягнуті наприкінці грудня 2023 року навколо Мар’їнки, де вони нарешті просунулися до західної околиці міста після 9 років боїв у цьому районі».

«На півдні України російські повітряно-десантні війська, швидше за все, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що на Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми».

Вранці 5 грудня Генеральний штаб ЗСУ звітував про те, що за попередню добу на фронті відбулося 59 бойових зіткнень.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що в результаті бойових дій Мар’їнка була фактично знищена. Він визнав, що українські сили частково відступили з населеного пункту, але все ще діють на північних околицях Мар’їнки і підготували оборону лінію за межами населеного пункту.

Путін стверджував, що захоплення Росією Мар’їнки дозволить російським силам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських військ

Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року і ведуть щоденні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, посиливши ці штурми з початку жовтня 2023 року.

15 грудня британська розвідка заявила, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».