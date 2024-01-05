У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв тримає Росія у Чорному морі

Станом на 8 годину ранку п’ятниці, 5 січня, у Чорному морі Росія тримає 8 кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 16 ракет, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Крім того, за даними ВМС, в Азовському морі Росія тримає один корабель, ракетоносії на ньому відсутні.

«У Середземному морі – три російські кораблі, серед яких два носії «Калібрів», загальний залп до 16 ракет», – розповіли у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 31 грудня 2023 року заявив, що від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 3095 «шахедів» та 1709 російських ракет різних типів, з них майже 400 «Калібрів».

Після того Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.