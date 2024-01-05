Російські війська вночі вдарили дронами-камікадзе Shahed по Херсонщині, є поранені

Вночі на 5 січня російські війська вдарили трьома безпілотниками Shahed по Високому Тягинської громади, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, ударів зазнали адміністративна будівля та модульне містечко.

До лікарні доставили 50-річного чоловіка із пораненнями черевної порожнини та печінки. Ще одному 43-річному місцевому жителю із пораненнями спини та плеча надали медичну допомогу на місці.

«П’ятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу», – зазначив Прокудін.

Голова ОВА раніше повідомив, що протягом попередньої доби російська армія 125 разів обстріляла Херсонщину. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень.

Читайте також: В окупованому Криму і російських регіонах лунали вибухи. Міноборони РФ заявило про збиття БПЛА і ракет

Про обстріли заявляли також голови інших прифронтових областей. Зокрема, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про загиблих і поранених:

«За 4 січня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Катеринівці і Красногорівці. Ще дві людини в області за добу дістали поранення».

Голова Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив про збиття шести дронів-камікадзе в Криворізькому районі. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.