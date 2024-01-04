Після заяви про зброю для України Зеленський провів розмову з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.



«Поінформував про масовані російські ракетні удари, постійний терор «шахедами», обстріли прифронтових та прикордонних міст і громад. Звичайно, обговорили ситуацію на передовій. Я дякую Італії та особисто Джорджі за готовність і надалі допомагати в посиленні нашої ППО. Це надзвичайно важливо для порятунку життів та забезпечення можливості нормального існування для міст і сіл нашої країни», – написав він у телеграмі.



За даними Зеленського, також обговорили подальші кроки оборонної співпраці, зокрема, питання оборонної копродукції.



Італійська сторона наразі подробиць цієї розмови не повідомляла.



За даними ЗМІ, раніше 4 січня прем’єрка Італії Джорджія Мелоні у ході пресконференції заявила, що якби Захід не надавав Україні військову допомогу, війна була б ближчою, зокрема і до Італії. Вона також відкинула твердження про те, що не слід надсилати зброю в Україну, бо це призведе до ескалації.

«Я вважаю, що все якраз навпаки. Єдиний шанс для України досягти будь-якого дипломатичного рішення – це зберегти баланс, рівновагу між силами на місцях», – сказала вона.

