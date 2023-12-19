Уряд Італії продовжив дозвіл на військову допомогу Україні ще на рік

Рада міністрів Італії схвалила указ, який продовжує дозвіл на передачу Україні військової допомоги, до 31 грудня 2024 року – про це повідомляють 19 грудня італійські медіа.

За повідомленнями, указ зобов’язує виконавчу владу «підтримувати нормативні ініціативи» щодо передачі військових поставок Україні протягом наступного року, завжди після вказівки Палати депутатів.

За словами міністра оборони Гвідо Крозетто, указ узгоджений з позицією союзників по НАТО та Євросоюзу «щодо справедливого та тривалого миру».

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«Щодо підтримки України немає жодних політичних проблем у більшості уряду, який натомість має намір поважати роль і контроль парламенту», – заявив Крозетто.

У італійському Міноборони додали, що затягування російсько-української війни разом із загостренням війни між Ізраїлем і «Хамас» змушує уряд Мелоні зробити вибір на користь «узгодженості, підтримки і, отже, розширення допомоги Україні відповідно до міжнародних зобов’язань, взятих на себе Італією в рамках ЄС і НАТО».

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні є послідовною в питанні опору російській агресії проти України. У серпні вона визнала, що реакція Заходу на окупацію Криму в 2014 році була помилковою, і цю помилку слід визнати.