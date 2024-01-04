В окупованому Криму і російських регіонах лунали вибухи. Міноборони РФ заявило про збиття БПЛА і ракет

Міністерство оборони Росії заявило про нібито «знищення та перехоплення» 37 українських безпілотників. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства в телеграмі.



Як стверджує російська сторона, 36 БПЛА нібито збили над окупованим Кримом, ще один над територією Краснодарського краю.



Також російські медіа з посиланням на Міноборони РФ пишуть про нібито збиття над Бєлгородською областю 10 українських ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха». Місцева влада повідомила про поранення двох людей.

Перевірити дані про збиття безпілотників чи наслідки атаки з незалежних джерел наразі неможливо.

Українська сторона звинувачень Москви не коментувала.

Ввечері 4 січня в соцмережах повідомляли про звуки вибухів в окупованому Криму, російських Бєлгороді і Новоросійську.

Раніше 4 січня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв заявив, що «збито кілька повітряних цілей», а Міноборони РФ у своєму повідомленні заявило про нібито знищення 10 ракет над Кримом.

Згодом управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.