В окупованому Криму та двох містах РФ повідомляють про вибухи

В окупованому Криму ввечері 4 січня – вдруге за день – повідомляють про вибухи.



Місцеві телеграм-канали пишуть про звуки вибухів біля Севастополя, Керченської протоки, називаючи це «роботою ППО». Керченський міст перекрито.



Також у соцмережах повідомляють про вибухи в російських Новоросійську і Бєлгороді. В останньому місцева влада повідомила про ракетну небезпеку.

Ці дані незалежно наразі неможливо перевірити. Ймовірні вибухи російська влада офіційно не коментувала.

Раніше 4 січня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв заявив, що «збито кілька повітряних цілей». Пізніше він заявив про одного потерпілого внаслідок падіння уламків.

Міноборони РФ у своєму повідомленні заявило про нібито знищення 10 ракет над Кримом. Російське відомство стверджує, що це були українські авіаційні керовані ракети.

Про звуки вибухів також повідомляли в Євпаторії.

Згодом управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму.

Окупований Росією Крим останнім часом досить регулярно зазнає ударів з боку України. Наприкінці грудня в бухті Феодосії внаслідок одного з ударів був знищений російський десантний великий корабель «Новочеркаськ».

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».