Пентагон: навчання українських пілотів на F-16 триває, конкретних даних щодо завершення тренувальних місій немає

У Міністерстві оборони США очікують, що пізніше цього року українські пілоти завершать навчання на винищувачах F-16, яке триває в Арізоні.

Конкретних даних про строки немає.



«Ця підготовка триває в Арізоні. Залежно від рівня підготовки пілота вона може тривати від п’яти до восьми місяців. Тож я очікую, що десь пізніше цього року ці пілоти завершуватимуть навчання. Але я не маю жодних конкретних даних», – сказав на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, відповідаючи на запитання, коли F-16 можуть з’явитися в Україні.

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Як повідомлялось, українські пілоти і технічний персонал мали розпочати підготовку до експлуатації F-16 у жовтні на авіабазі в американському штаті Арізона (США).

У Європі також триває підготовка українських пілотів. Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.

За даними президента України Володимира Зеленського, Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати Росії домінувати в повітряному просторі.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.