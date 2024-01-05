ISW: Росія намагається отримати за кордоном більше балістичних ракет для ударів по Україні

Росія, ймовірно, посилює спроби отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки за деяких обставин вони більш ефективні для ударів по Україні – про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 4 січня.

ISW вказав на те, що армія Росії регулярно використовує балістичні ракети малої дальності для ударів по українських містах ближче до лінії фронту, і вони, схоже, більш ефективні для подолання або обходу української протиповітряної оборони.

Українська протиповітряна оборона перехопила 149 із заявлених 166 російських крилатих ракет під час інтенсивних атак із 29 грудня 2023 року, але, наприклад, перехопила лише кілька балістичних ракет, які Росія запустила по Україні за той самий період.

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«Російські війська перепрофілювали ракети протиповітряної оборони С-300 і С-400 для завдання ударів по сухопутних цілях в Україні, і українські посадовці визнали, що українській ППО важко перехопити ці нестандартні ракетні атаки за допомогою власних систем С-300 і С-400», – йдеться в тексті.

Аналітики також вказують на те, що українським військовим важче перехоплювати балістичні ракети «Іскандер» під час останніх ударів, хоча вони «перехопили всі ракети «Іскандер-М» або С-300/С-400, які російські сили запустили по Києву 12 грудня». Крім того, система ППО перехопила всі 10 ракет «Кинджал», які російські сили запустили по Україні 2 січня, за допомогою наданих заходом систем Patriot. Відтак, висновують у ISW, ефективність російських балістичних ракет частково залежить від конфігурації парасольки протиповітряної оборони України.

Інститут припускає, що відносна успішність ударів балістичними ракетами може спонукати Росію активніше шукати їх за кордоном. ISW наводить дані, за якими російський оборонний комплекс може виробляти близько 42 «Іскандерів» і чотирьох «Кинджалів» на місяць.

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«Російська оборонно-промислова база, ймовірно, не може виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для постійної ударної кампанії в Україні, яка базується на регулярному споживанні великої кількості балістичних ракет. Росії, ймовірно, доведеться постачати балістичні ракети з-за кордону, якщо вона бажає підтримувати масштабні ракетні удари по Україні», – пишуть дослідники.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 ракет і безпілотників. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули понад 40 людей, більше ніж 150 людей поранені.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули шестро людей – по двоє в Києві і Київській області, а тепер і в Харкові, 130 людей постраждали.