Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У НАТО повідомили дату надзвичайного засідання через ракетні атаки Росії по Україні

Напередодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО
Напередодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО

Рада Україна – НАТО збереться на засідання на рівні послів наступного тижня, заявив представник Альянсу Ділан Вайт 4 січня.

«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ скликає зустріч Ради України – НАТО в середу 10 січня на рівні послів на запит України після останніх ракетних та дронових атак Росії», – заявив речник.

Напередодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки Росії по українських населених пунктах.

За словами голови МЗС, однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України.

Читайте також: Допомога Україні «не є благодійністю» – Кулеба в інтервʼю CNN

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули, за даними МВС, 53 людини, 170 людей постраждали. 4 січня стало відомо про ще двох виявлених загиблих у Києві.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG