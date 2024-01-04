У НАТО повідомили дату надзвичайного засідання через ракетні атаки Росії по Україні

Рада Україна – НАТО збереться на засідання на рівні послів наступного тижня, заявив представник Альянсу Ділан Вайт 4 січня.

«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ скликає зустріч Ради України – НАТО в середу 10 січня на рівні послів на запит України після останніх ракетних та дронових атак Росії», – заявив речник.

Напередодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки Росії по українських населених пунктах.

За словами голови МЗС, однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України.

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У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули, за даними МВС, 53 людини, 170 людей постраждали. 4 січня стало відомо про ще двох виявлених загиблих у Києві.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.