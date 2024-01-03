НАТО підтримало запит Києва на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО – Кулеба

Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки Росії по українських населених пунктах, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні й дронові удари Росії. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору», – написав Кулеба у соцмережі X (колишній Twitter).

Коли саме відбудеться це засідання, міністр не уточнив.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх п’яти днів Росія випустила по території України щонайменше 500 ракет й ударних дронів. Як повідомила пресслужба голови держави, він сказав про це у телефонній розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, наголосивши на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Розвідка Великої Британії 3 січня заявила, що Росія змінила вектор ракетних атак, які здійснює по території України.

Читайте також: РФ випустила по Україні «500 ракет і дронів» за 5 днів. Зеленський обговорив посилення ППО з Сунаком

«З 29 грудня 2023 року Росія наростила інтенсивність своїх далекобійних ударних операцій проти України… Останні удари, ймовірно, в першу чергу цілили по українській оборонній промисловості. Це контрастує з головним напрямком атак минулої зими, які цілили насамперед в енергетичну інфраструктуру», – ідеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що це «щонайменше тимчасова зміна підходу» і може бути частиною підготовки до довготривалої війни.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули, за даними МВС, 53 людини, 170 людей постраждали.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.