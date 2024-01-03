НАТО закупить до 1000 ракет Patriot на тлі ударів Росії по Україні

НАТО оголосило 3 січня, що допоможе придбати до 1000 ракет протиповітряної оборони Patriot, щоб союзники могли краще захистити свою територію на тлі нарощування Росією ударів по Україні.

Агентство з підтримки і закупівель НАТО заявило, що підтримає групу країн, включаючи Німеччину, Нідерланди, Румунію й Іспанію, у купівлі Patriots, які використовуються для захисту від крилатих і балістичних ракет, а також від літаків противника, і додало, що європейське виробництво ракет буде розширене.

Вартість контракту оцінюють у 5,5 мільярда доларів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав заяву. «Російські удари ракетами і безпілотниками по українських цивільних, містах і селищах показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Збільшення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України і нашої», – сказав Столтенберґ.

Агенція AP пише, що закупівля може допомогти союзникам звільнити більше власних оборонних систем для України. Агентство НАТО заявило, що «інші країни, як очікується, отримають вигоду від умов контракту», не надавши подробиць.

Розвідка Великої Британії 3 січня заявила, що Росія змінила вектор ракетних атак, які здійснює по території України.

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«З 29 грудня 2023 року Росія наростила інтенсивність своїх далекобійних ударних операцій проти України… Останні удари, ймовірно, в першу чергу цілили по українській оборонній промисловості. Це контрастує з головним напрямком атак минулої зими, які цілили насамперед в енергетичну інфраструктуру», – ідеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що це «щонайменше тимчасова зміна підходу» і може бути частиною підготовки до довготривалої війни.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули, за даними МВС, 53 людини, 170 людей постраждали.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.