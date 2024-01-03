МВС: у Києві завершили роботи на місці удару РФ, від якого по Україні загинули 53 людини

Аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, які тривали з 29 грудня після масованої російської атаки, завершили, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«За час робіт переміщено і вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, із них одна людина померла в лікарні», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що внаслідок удару Росії 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях; постраждали 170 людей; загинули 53 людини; 22 людей врятували.

Розвідка Великої Британії 3 січня заявила, що Росія змінила вектор ракетних атак, які здійснює по території України.

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«З 29 грудня 2023 року Росія наростила інтенсивність своїх далекобійних ударних операцій проти України… Останні удари, ймовірно, в першу чергу цілили по українській оборонній промисловості. Це контрастує з головним напрямком атак минулої зими, які цілили насамперед в енергетичну інфраструктуру», – ідеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що це «щонайменше тимчасова зміна підходу» і може бути частиною підготовки до довготривалої війни.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.