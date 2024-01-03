Число жертв російської атаки 29 грудня в Києві зросло до 30 – КМВА

До 30 зросло число загиблих унаслідок найбільш смертоносної за весь час війни російської ракетної атаки в Києві, повідомила зранку 3 січня міська військова адміністрація.

«На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих унаслідок обстрілу 29 грудня 2023 року травм померла одна особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб, ще 29 зазнали поранень», – ідеться в повідомленні.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули понад 40 людей, більше ніж 150 людей поранені.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.