Глава МЗС Німеччини про атаку РФ: «кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну»

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на ранковий ракетний обстріл Росією України.



«Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну. З Patriot і IRIS-T, які ми постачаємо, життя рятуються щодня. Ми підтримуємо народ України доти, доки він потребує нас і можливе повсякденне життя без страху і терору», – написала вона у соцмережі Х.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.