Росія змінила напрям ракетних атак по території України – британська розвідка

Росія змінила вектор ракетних атак, які здійснює по території України, вказує у повідомленні 3 січня розвідка Великої Британії.

«З 29 грудня 2023 року Росія наростила інтенсивність своїх далекобійних ударних операцій проти України… Останні удари, ймовірно, в першу чергу цілили по українській оборонній промисловості. Це контрастує з головним напрямком атак минулої зими, які цілили насамперед в енергетичну інфраструктуру», – ідеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що це «щонайменше тимчасова зміна підходу» і може бути частиною підготовки до довготривалої війни.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули понад 40 людей, більше ніж 150 людей поранені.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.