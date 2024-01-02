СБУ каже про блокування вебкамер, які «засвітили» роботу ППО під час останньої атаки РФ на Київ

Служба безпеки України заявила про блокування вебкамер, які «засвітили» роботу ППО під час останньої ракетної атаки РФ на Київ.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, СБУ по «гарячих слідах» встановила адреси і демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час атаки РФ 2 січня – йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.



За даними СБУ, один із пристроїв був розташований на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території, але через хакерський злам агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою.



«Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Так окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери», – йдеться у повідомленні.



Інший пристрій зовнішнього спостереження, який місцеві жителі використовували для нагляду за прибудинковим паркінгом, заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Фахівці СБУ кажуть, що цією вебкамерою противник віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.



У СБУ стверджують, що за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву. Тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб противника вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.



За даними відомства, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ІР-камер, які противник міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

На початку грудня 2023 року журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) опублікували розслідування про те, що тисячі камер відеоспостереження по всій Україні, встановлені на вулицях міст, на державних і приватних об’єктах, роками могли передавати дані на сервери в Росії.

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Вранці 2 січня війська РФ здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.