Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля житлового будинку

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» біля житлового будинку.



«Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців», – написав він у телеграмі.



Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури. За його даними, на цей момент постраждалих немає.

Близько 23:30 повідомлялося про звуки вибухів в Харкові. Моніторингові телеграм-канали писали, що місто атакували ракетами С-300 з російського Бєлгорода. Офіційних даних про це немає.

Ввечері 30 грудня російські війська завдали по Харкову ракетного удару з застосуванням С-300, у результаті обстрілу постраждали 28 людей. Серед постраждалих є двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. За даними місцевої влади, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт.

Вранці 2 січня війська РФ завдали удару по центру Харкова – постраждали 47 людей, одна людина загинула.

Унаслідок ранкової масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.