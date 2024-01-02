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Війська РФ знову завдають ударів по Харкову – влада

Наслідки російської атаки у центрі Харкова, 2 січня 2024 року
Наслідки російської атаки у центрі Харкова, 2 січня 2024 року

Російські війська знову завдають ударів по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!», – написав він телеграмі.

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що місто атакували ракетами С-300 з російського Бєлгорода. Офіційних даних про це немає.

Ввечері 30 грудня російські війська завдали по Харкову ракетного удару з застосуванням С-300, у результаті обстрілу постраждали 28 людей. Серед постраждалих є двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. За даними місцевої влади, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт.

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Вранці 2 січня війська РФ завдали удару по центру Харкова – постраждали 47 людей, одна людина загинула.

Унаслідок масованої атаки РФ, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)
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Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)

Під ранок 2 січня 2024 року армія РФ здійснила масовану атаку на цивільну та військову інфраструктуру України, випустивши по українських містах 99 ракет різного типу та 35 БПЛА Shahed

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