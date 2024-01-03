Рятувальники загасили пожежу на київському Подолі, що виникла через ракетний удар Росії – ДСНС

Пожежники ліквідували пожежу на складських приміщеннях у Подільському районі Києва, заявила Державна служба з надзвичайних ситуацій 3 січня.

«На ранок 3 січня у столиці ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі, загальна площа яких склала 5000 квадратних метрів. Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій», – йдеться в повідомленні.

За підсумками ДСНС, через російський ракетний удар 2 січня постраждали житлові будинки, склади, автосалони та автомобілі в шести районах столиці.

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Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 2 січня зросла до 30.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули понад 40 людей, більше ніж 150 людей поранені.

Міська влада Києва повідомляла про влучання та загоряння у Подільскому, Святошинському, Печерському, Деснянському та Оболонському районах.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.