«Маємо надати Києву далекобійні ракети» – Сікорський про реакцію Заходу на останні атаки РФ

Реакцією західних партнерів на масовані обстріли українських міст 29 грудня і 2 січня має стати посилення санкцій та надання Україні далекобійних ракет, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Ми маємо відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, та наданням Києву далекобійних ракет, які дозволять знищувати пускові майданчики та командні центри», – написав Сікорський у мережі Х зранку 3 січня.

2 січня аналогічні міркування висловила голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

«Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно відправити Taurus, щоб остаточно ускладнити Росії можливість поповнення запасів», – цитує її слова портал t-online.

Упродовж приблизно пʼятьох місяців позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

За даними видання Bild, Німеччина не надіслала Києву офіційну відмову, але непублічно дала зрозуміти, що поки що ракети Taurus не постачатимуться. Канцлер Олаф Шольц залишає цей варіант відкритим на майбутнє, але таке постачання вважається вкрай малоймовірним.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

6 серпня депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів, щоб допомогти контрнаступу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули понад 40 людей, більше ніж 150 людей поранені.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.