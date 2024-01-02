Київщина після атаки РФ: в ОВА кажуть про зростання кількості пошкоджених об’єктів

На Київщині зросла кількість пошкоджених об’єктів після ракетної атаки, повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Руслан Кравченко.



За його словами, станом на 21:00 пошкоджені 39 приватних будинків, 14 багатоквартирних будинків, 2 приміщення освітніх закладів, 90 автомобілів, складські приміщення, церква, низка підприємств, а також приміщення обласного реабілітаційного центру.



Найбільша кількість пошкоджених багатоквартирних будинків у Вишневому, додають в ОВА.



Раніше обласна влада повідомляла, що у Вишневому внаслідок ранкової атаки уламками пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Поранені 11 людей, двоє загинули.

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Вранці 2 січня війська РФ здійснили масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.