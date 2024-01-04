КМВА: під час експертизи виявили ще двох загиблих через удар по Києву 29 грудня

У Києві виявили ще двох загиблих внаслідок ракетного удару 29 грудня 2023 року – про це заявила Київська міська військова адміністрація.

«Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих», – йдеться в повідомленні.

Відтак наразі загальна кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Києві сягнула 32 людей, ще 30 людей постраждали.

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У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині.

Ця атака спричинила найбільшу кількість цивільних жертв у столиці внаслідок повномасштабного вторгнення.