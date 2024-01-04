Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

КМВА: під час експертизи виявили ще двох загиблих через удар по Києву 29 грудня

Дим над Києвом внаслідок російського ракетного удару по Україні 29 грудня 2023 року
Дим над Києвом внаслідок російського ракетного удару по Україні 29 грудня 2023 року

У Києві виявили ще двох загиблих внаслідок ракетного удару 29 грудня 2023 року – про це заявила Київська міська військова адміністрація.

«Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих», – йдеться в повідомленні.

Відтак наразі загальна кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Києві сягнула 32 людей, ще 30 людей постраждали.

Читайте також: «Маємо надати Києву далекобійні ракети» – Сікорський про реакцію Заходу на останні атаки РФ

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині.

Ця атака спричинила найбільшу кількість цивільних жертв у столиці внаслідок повномасштабного вторгнення.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG