Путін не поводиться як людина, яка готова до переговорів – Білий дім

У Білому домі не вірять в готовність російського президента Володимира Путіна до переговорів.



«Незважаючи на весь той галас, який я почув за останні кілька днів про пана Путіна в пресі про те, що він раптом готовий до переговорів, він точно не поводиться як людина, яка готова до переговорів. Він робить все можливе, щоб спробувати поставити українців на коліна, тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування був схвалений», – сказав на брифінгу Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому.



Він нагадав, що за останні 48-72 години Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, включаючи балістику.



Також, за його словами, російські війська все ще сильно покладаються на великої дальності удари, тому що їм це доступно, а коли вони вступають у бойові дії з українськими силами на землі, вони не мають особливого успіху.



«У зв’язку з цим так званий контрнаступ, який вони збиралися розпочати, вони насправді нічого не досягли за останні тижні та місяці», – додав представник Білого дому.

У грудні газета The New York Times з посиланням на джерела писала, що Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир’я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Повідомляється, що ще рік тому, восени 2022 року, Путін нібито цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на Харківщині.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні кілька днів Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні від початку хвилі атак Росії, що почалася 29 грудня, зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, у тому числі двох дітей, і 421 випадок поранення цивільних осіб в 12 областях. Це дані станом на 2 січня.