У Державному департаменті США заявляють, що повідомлення про те, що Вашингтон хоче, щоб Україна змінила свою стратегію щодо досягнення повної перемоги у війні, яку розпочала Росія, не відповідають дійсності.



«Ні. Це неправда», – сказав під час брифінгу речник Держдепу Метью Міллер, відповідаючи на запитання, чи хочуть США, щоб Україна змінила свою стратегію, відмовившись від прагнення до повної перемоги.



Видання Politico наприкінці грудня процитувало неназваного представника адміністрації Байдена та європейського дипломата, які заявили, що американські та європейські чиновники зміщують акценти з підтримки мети України щодо повної перемоги у війні, яку розв’язала Росія, на покращення її позицій у можливих переговорах з метою припинення війни.

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Президент України Володимир Зеленський у грудні заявив, що будь-яка мирна угода про припинення війни, яка вимагатиме від України відмови від будь-якої території, буде «абсолютним божевіллям».

Перед цим у листопаді 2023 року на позачерговому онлайн-саміті G20 російський президент Володимир Путін заявив, що «Росія ніколи не відмовлялася» від мирних переговорів з Україною. Путін назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття».

Після цього, аналізуючи заяви Путіна, американський Інститут вивчення війни наголосив, що російський лідер повторює «шаблонну риторику», яка хибно зображає Росію як готову брати участь у змістовних переговорах, ймовірно, щоб змусити Захід передчасно підштовхувати Україну до переговорів з Росією.