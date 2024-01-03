ISW: риторика Путіна про «війну із Заходом» свідчить, що він не планує сумлінні переговори з Україною

Президент Росії Володимир Путін ідентифікував Захід як «ворога» Росії і натякнув, що війна в Україні має на меті завдання поразки західним країнам – на це вказав Інститут дослідження війни в останньому звіті від 2 січня.

Про це Путін заявив, спілкуючись із пораненими російськими військовими у шпиталі в Московській області 1 січня. Тоді ж він заявив, що Росія нібито не бачить Україну своїм ворогом, натомість західні еліти прагнуть розділення РФ на п’ять частин.

«Те, що Путін розглядає свою війну в Україні як боротьбу Росії проти Заходу, а не України, свідчить про те, що він не має наміру вести переговори з Україною сумлінно та створює інформаційні умови для того, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів. Ймовірно, Путін навмисно й неправдиво представляє Україну пішаком без самостійності в конфлікті між Росією та Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські та максималістські цілі встановлення повного фактичного російського контролю над Україною», – йдеться в звіті.

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ISW розцінює заяви Путіна як ознаку того, що він не зацікавлений у переговорах із Україною як автономною стороною. Інститут нагадує, що схожу риторику президент Росії використовував у грудні 2021 року, коли висував Сполученим Штатам і НАТО ультиматуми з метою змусити їх визнати сферу інтересів Москви в Східній Європі.

За оцінкою аналітиків, будь-який знак з боку Заходу про готовність до переговорів про Україну в обхід України стане сигналом для Росії, що вона може нав’язувати свою волю іншим країнам, які вважає своєю сферою інтересів, наприклад, Фінляндії чи Молдові.

Також Інститут припускає, що Путін може розширювати цілі війни проти України і включати до неї протистояння із Заходом, аби створити передумови для постійного нарощування військових спроможностей та виправдати високий рівень втрат. Це відбувається на тлі відсутності значущих здобутків російських військ на полі бою в 2023 році.

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«Україні не потрібні такі спотворені виправдання значних втрат і страждань, яких завдає її народу вторгнення Путіна, навіть якщо військові операції України не дають бажаних результатів. Ця війна справді екзистенційна для України, а не для Росії», – зазначають автори звіту.

Президент України Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв’ю The Economist сказав, що не бачить з боку Росії фундаментальних кроків до миру. «Я бачу лише кроки терористичної країни», заявив він, посилаючись на повітряні атаки російських військ на українські міста. Він припустив, що будь-які сигнали Кремля щодо готовності до замороження конфлікту, про які повідомляють західні медіа, означають лише бажання Росії скористатися паузою для нарощення спроможностей.